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سوريا.. قتلى وجرحى بينهم أطفال في انهيار مبنى

29
OCTOBER
2021
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لقيت سيدة وطفلتها مصرعهما وأصيب خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى "مخالف" مؤلف من طابقين في مشاع النقارنة بمدينة حماة.
 
وذكر العقيد سائر الحسن قائد فوج الإطفاء بالمدينة، أن المبنى يقع في حي مشاع النقارنة على طريق كفربهم وانهار صباح اليوم ما تسبب بوفاة امرأة وطفلتها وإصابة خمسة اشخاص تم إسعافهم إلى مشفى حماة الوطني.
 
وأشار محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي في تصريح لـ سانا إلى أنه مع انتهاء عمليات البحث تحت أنقاض المبنى المنهار انتشلت طواقم الإنقاذ جثتي الأم وطفلتها البالغة من العمر 12 عاما وتم إسعاف باقي أفراد الأسرة المكونة من الأب وأربعة أطفال إلى المشفى مبينا أن إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة ووضعهم الصحي مستقر حالياً بعد تلقيهم العلاج والخدمات الطبية اللازمة.
 
وبين كريشاتي أن المبنى المنهار مخالف وغير مستوف للشروط والمعايير الإنشائية ولا يوجد له أي ترخيص أو مخططات هندسية الأمر الذي أدى إلى انهياره مؤكدا أنه تم القبض على متعهد البناء فورا والتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل وحيثيات الحادثة.
روسيا اليوم
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