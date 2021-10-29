living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق.. النعرة الطائفية ملجأ داعش من الملاحقة الأمنية

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عكَّرت المذبحة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالي، شرقي العراق، فرحة العراقيين بالضربات الأمنية الموجعة التي هزَّت التنظيم العائد، ما دفع خبراء لتوقع تركيز هجمات التنظيم مستقبلا على إثارة النعرة الطائفية للحد من الالتفاف الشعبي حول الأجهزة الأمنية.
 
وتوقع خبير أمني أن خطر داعش لن يختفي نهائيا في الدول التي تشهد فوضى سياسية مهما تلقى ضربات أمنية، رابطا بين عمليات داعش الجديدة وخلافات الكتل العراقية حول نتائج الانتخابات، ويلعب فيها البعد الطائفي دوره، إضافة للمصالح الدولية بشأن تشكيل الحكومة.
 
وتبنى داعش هجوما استهدف، الثلاثاء، قرية الهواشة بديالى، قتل فيها 11 شخصا وجرح 6 آخرون، وهو الهجوم الذي اعتبرته قيادة العمليات المشتركة العراقية عودة داعش لأساليبه باستهداف المدنيين بعد تراجعه أمام القوات العراقية.
 
وجاء الهجوم بعد يوم من تحذير وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية، كولين كالفي، من شن داعش- خراسان المتواجد بأفغانستان هجمات تستهدف الولايات المتحدة خلال 6 أشهر.
 
والخميس، عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ذكر فيه أن "عصابات داعش كانت تبحث عن موطئ قدم في المحافظة {ديالي}، لكن هيهات أن يتسنى لهم ذلك".
 
ووجه الكاظمي القادة الأمنيين والعسكريين بتفعيل الجهد الاستخباري و"تشخيص أي محاولة لبثّ الفرقة الطائفية التي لن نسمح بعودتها".
 
سر العودة
 
يفسر مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، السر وراء تكثيف التنظيم نشاطه رغم إعلان هزيمته 2017، بأن الوضع معقد في العراق بعد الانتخابات، وداعش يستغل الخلافات بين العراقيين ليصعد عملياته.
 
وعن سبب احتمال استهدافه للولايات المتحدة، قال محمد لموقع "سكاي نيوز عربية" إن واشنطن طرف مؤثر في تشكيل الحكومات العراقية.
 
وأشار المركز الأوروبي في دراسة إلى أن من عوامل استعادة داعش عملياته منذ بداية 2021، التوترات في سوريا والعراق وتفشي الفساد المالي في المؤسسات العراقية، وإعلان سحب بعض قوات التحالف الدولي؛ لترتفع معدل الهجمات من عملية أسبوعية إلى 20 عملية في الشهر.
 
وتشير تقارير أخرى إلى أن عودة تحركات داعش في المحافظات الحدودية بين سوريا والعراق وبين العراق وإيران لها علاقة في صراع النفوذ بين إيران وتركيا حول سوريا والعراق.
 
وتقدر الاستخبارات العراقية والبنتاغون أعداد مسلحي داعش في سوريا والعراق بـ6 الآلاف، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنها بين 2500 إلى 3000.
 
تهديد مستمر رغم الإنجازات الأمنية
 
رغم محاولات التنظيم للتمدد توالت ضربات القوات العراقية له باعتقال سامي جاسم الجبوري نائب أبو بكر البغدادي ومسؤول المالية بداعش، وكذلك باسم غزوان العقل المدبر لهجمات الكرادة التي وقعت 2016.
 
كما تلقت عناصره في عمق البادية السورية ضربات من 6 طائرات حربية روسية بالتوازي مع عمليات تمشيط واسعة نفذتها القوات السورية بريف دير الزور وحماة.
 
ويرى جاسم محمد، أن القضاء على التنظيم نهائيا ليس واردا؛ ويتطلب سياسة متكاملة للتنمية والاستقرار، فلا يعني قضاء الأجهزة الأمنية على معاقله العسكرية نهايته، خاصة أنه يراهن على نشر أيدلوجية التطرف، ويتواجد في خلايا صغيرة تتحرك على الحدود العراقية- السورية، ويجد المأوى في الدول الفاشلة أو التي تشهد فوضى سياسية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout