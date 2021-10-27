قتلى في هجوم لداعش على قرية شرقي العراق

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قُتل 11 شخصاً على الأقل، الثلاثاء، في هجوم على قرية في محافظة ديالى في شرق العراق، نُسب إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

واستهدف الهجوم قرية الرشاد في ديالى، وأسفر عن "مقتل 11 شخصاً وإصابة 13 بجروح"، كما قال مصدر أمني في المحافظة.

وأشار مصدر أمني آخر إلى أن من بين الضحايا مدنيين، موضحاً أيضاً أنه من بين أبناء القرية التي تعرضت للهجوم بأسلحة متوسطة، العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.

وبحسب المصدرين الأمنيين، فإن غالبية سكان القرية هم من عشيرة بني تميم التي ينتمي إليها محافظ ديالى.

وأُرسلت تعزيزات عسكرية لمكان الحادث وأُطلقت عملية تمشيط، وفق المصدر الأمني الأول.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، قُتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية في هجوم على حاجز في محيط جنوب كركوك، نُسب إلى تنظيم داعش، وفق مصدر أمني.

كما تمكّن التنظيم في 19 يوليو من شنّ هجوم انتحاري في العاصمة بغداد عشية عيد الأضحى، قُتل فيه 30 شخصاً وأصيب نحو 50 بجروح، غالبيتهم من الأطفال.