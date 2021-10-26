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الجيش المصري يعلق على الحرب التي حذر السيسي من خطورتها

26
OCTOBER
2021
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قال مدير كلية الدفاع الجوي في مصر اللواء أركان حرب عبد العزيز عمر، إن الكلية تسعى لتأهيل الطلبة لامتلاك القدرة على مقاومة التأثيرات النفسية المعادية، وحروب الجيل الرابع.
 
وأضاف مدير كلية الدفاع الجوي على هامش حفل تخريج الكليات العسكرية، أن إنشاء كلية الدفاع الجوي هو أحد نتائج حرب أكتوبر، وأنها الكلية الأولى من نوعها المتخصصة في علوم الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.
 
وأوضح مدير كلية الدفاع الجوي، أن التأهيل العسكري الذي يقدم للطلاب هدفه 3 أمور، الأول اكتساب الطالب للانضباط العسكري والانضباط الذاتي، فضلا عن سرعة رد الفعل، وإكسابه القدرة على اتخاذ القرار الصائب تحت مختلف الظروف.
 
ولفت إلى أن الطلاب يحصلون على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، طبقا لبرامج تتواكب مع الطفرة الهائلة في أنظمة التسليح بقوات الدفاع الجوي، كما يتم تأهيل الطلاب على أسلحة "حماة السماء"، بالاستفادة من الخلفية الهندسية للطلبة، عبر فصول تعليمية، ومحاكيات متطورة، ويعقب ذلك توجه الطلاب للتدريب على المعدات والأسلحة الحديثة الموجودة في وحدات الدفاع الجوي المختلفة.
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