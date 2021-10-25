السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ في مصر

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، "إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الوصول إلى "الأمن والاستقرار".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: إن "مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا انه قرر، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وفرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.

كما أعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 تشرين الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.