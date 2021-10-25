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تونس.. الاستماع لإفادة المرأة المتسببة بحادثة المطار

25
OCTOBER
2021
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أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية يوم الأحد بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس استمع يوم السبت إلى شهادة المرأة التي كانت سببا في حادثة اقتحام مطار تونس قرطاج.
 
وكان قاضي التحقيق العسكري وجه استدعاء إلى المرأة التي منعت من السفر إلى تركيا عبر مطار تونس قرطاج وذلك لسماعها كشاهدة على سبيل الاسترشاد.
 
وأضافت "موزاييك" أن السيدة لم تحضر أمام قاضي التحقيق رغم تسلمها استدعاء وفق القانون، مؤكدة أنه قد تم إصدار بطاقة جلب قضائية في حقها.
 
وأشارت إلى أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية قامت بتنفيذ بطاقة الجلب القضائية وتقديم المرأة لدى قاضي التحقيق العسكري الذي تولى سماع شهادتها حول جملة من تفاصيل وملابسات حادثة "اقتحام المطار".
 
وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته سيف مخلوف في حادثة اقتحام مطار قرطاج.
 
وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الفائت.
 
ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.
روسيا اليوم
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