السودان.. قوات عسكرية تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون

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اقتحمت قوات عسكرية مشتركة مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجزت عددا من العاملين، وذلك وفقا لوزارة الإعلام السودانية.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام على صفحتها بفيسبوك "قوات عسكرية مشتركة، تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان، وتحتجز عدد من العاملين".

وأفادت الوزارة بأن قوة من الجيش اقتادت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة.

كما تم اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة، قوات عسكرية مشتركة واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.

وشهدت العاصمة الخرطوم في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة الاعتقالات.

وأفاد مراسلنا بورود أنباء عن إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.

وأشار مراسلنا إلى أنباء تفيد بوقوع إصابات في صفوف المحتجين بمحيط مقر قيادة الجيش السوداني".