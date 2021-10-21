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نصف مليون فقط حصلوا على تطعيم كورونا في اليمن

21
OCTOBER
2021
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قال وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قاسم بُحيبح، إن عدد اليمنيين الذي تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وصل إلى نصف مليون من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 30 مليوناً.
 
 
ودعا بحيبح في بيان، نشره في حسابه على تويتر، مواطنيه إلى المسارعة لأخذ اللقاحات، التي قد يصعب الحصول عليها مستقبلاً، نظراً لزيادة الطلب العالمي.
 
وكان اليمن قد تسلم في 23 سبتمبر ثالث دفعة من اللقاحات الواقية من كوفيد-19 عبر برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات، وقُدرت بنحو 356 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة.
 
 
وتسلم اليمن حتى الآن أقل من مليون جرعة لقاح، منها 360 ألفاً من أسترازينيكا في مارس، و151 ألفاً من جونسون آند جونسون في أغسطس.
 
 ودمرت الحرب المستمرة منذ 7 سنوات، بين الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية من جهة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران من جهة أخرى، البنية التحتية لقطاع الصحة في بلد يعيش في فقر مدقع ويعتمد 80 في المئة من سكانه على المساعدات.
 
وسجلت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن 9596 إصابة، و1821 وفاة حتى الآن على الرغم من أنه يُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض.
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