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13 قتيلا و3 جرحى بتفجير مزدوج استهدف حافلة عسكرية في دمشق

20
OCTOBER
2021
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سقط عدد من القتلى والجرحى بتفجير استهدف حافلة في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء، فيما تم تفكيك عبوة ناسفة ثالثة في المكان نفسه.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأربعاء، إن تفجيرا مزدوجا استهدف حافلة عند جسر الرئيس في دمشق تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت "سانا" عن مراسلها إشارته إلى حدوث "تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق".

وأضافت الوكالة أن "التفجير الإرهابي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن الإعلام السوري الرسمي بسقوط 13 قتيلا و3 جرحى في تفجير الحافلة العسكرية.

وقال مراسل الوكالة إن وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى عن التفجير المزدوج، كما أنها لم تتطرق إلى تفاصيل الضحايا، أي أعداد التقلى والجرحى، غير أنها نشرت صورا وفيديو للحافلة المستهدفة بعد إطفاء الحريق الذي شب فيها إثر التفجير.

وتشهد مناطق في سوريا بين الحين والآخر عمليات تفجير، تسببت في وقوع ضحايا.

 

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