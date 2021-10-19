المغرب يعتمد "جواز التلقيح" ضد كورونا لدخول الأماكن العامة

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قرر المغرب اعتماد "جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى الأماكن العامة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الحالي.

وقال بيان للحكومة المغربية إنه "تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح".

وأضاف البيان أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب.

وسيوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

ودعت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات إلى "الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية والثالثة لمن مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر".

ويستهدف المغرب تطعيم 80 في المئة من السكان، وجرى حتى الآن تطعيم أكثر من 23 مليونا بالجرعة الأولى، وأكثر من 21 مليونا بالجرعة الثانية.

وقالت وزارة الصحة إن منحنى الإصابات بكوفيد-19 في المغرب سجل أدنى مستوى منذ 16 أسبوعا خلال هذا الأسبوع.

وسجل المغرب يوم الاثنين 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 269 الأحد، ليصل إجمالي الإصابات 942280. كما سجلت السلطات الصحية 17وفاة ارتفاعا من سبعة ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 14561.