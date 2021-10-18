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بسبب نقص المياه.. العراق يقرر تخفيض المساحة المقررة للزراعة

18
OCTOBER
2021
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قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، الأحد، تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي 50 في المئة عن العام الماضي، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية.
 
 
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فإن اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت في مقر وزارة الزراعة وبرئاسة وزيرها محمد الخفاجي ووزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، من أجل مناقشة الخطة الزراعية المقترحة من قبل وزارة الزراعة للموسم الزراعي 2021- 2022 وللمساحات المروية (أنهارا ومشاريع وأرواء) وحسب المؤشرات المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات عدا إقليم كردستان.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان: "النقاش تناول إمكانية إقرار المساحات المقترحة من قبل وزارة الزراعة"، لافتا إلى أن "الموارد المائية بينت بأن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم أي بمقدار تخفيض 50% عن المساحات المقرة للعام الماضي والبالغة خمسة ملايين دونم وذلك نظرا لانحسار الإيرادات المائية والغطاء الثلجي في العراق والمنطقة واحتمالية أن يستمر الانحسار المائي خلال الموسم الشتوي المقبل ولغرض ديمومة المياه في الخزين المائي المتوفر في السدود والخزانات ولاجل ضمان كميات المياه الخام لمحطات الاسالة العاملة في المحافظات كافة والبستنة للموسم الصيفي القادم". 
 
وأضاف: "بعد النقاش بشأن ما قدمته الوزارتان فقد تم الاتفاق على تحديد المساحات المزروعة بطريقة الأرواء السطحي والبالغة (مليونين وخمسمائة الف دونم  للموسم الزراعي 2021-2022 والتي تمثل 50% عن المساحة المزروعة في العام الماضي".
 
وأشار النايف  إلى أن "الموارد المائية أكدت أن محافظة ديالي استبعدت من الخطة الزراعية نتيجة انخفاض منسوب المياه في سد حمرين بسبب قلة الإيرادات المائية واقتصرت على تأمين المياه للاغراض البستنية ومياه الشرب حصرا".
 
كما أوضح أن "الوزارتين أكدتا منع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات البصرة وواسط وذي قار وديالى وميسان، فيما أكدت الوزارتان وجوب التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الاروائية المقرة بالخطة الزراعية حصرا".
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