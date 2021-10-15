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محمد بن زايد ورئيس السنغال يبحثان علاقات البلدين

15
OCTOBER
2021
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، رئيس جمهورية السنغال ماكي سال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات تستغرق عدة أيام.
 
ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس ماكي سال وتمنى له زيارة موفقة وطيب الإقامة في دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والتنمية والاستقرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
 
وبحث ولي عهد أبوظبي ورئيس السنغال ـ خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ - العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية .
 
كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع والقضايا في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
 
وتطرق اللقاء إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" وما يمثله من أهمية في تواصل الحضارات والثقافات المتنوعة، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من المبادرات والحلول المستدامة للتحديات المشتركة التي يواجهها العالم والتي يطرحها المعرض وأحدث ما أنتجته التكنولوجيا من ابتكارات في سبيل صناعة مستقبل أفضل للبشرية.
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