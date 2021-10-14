"شيغيلا" تثير مخاوفا في الأردن.. والسلطات تتحرك

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قالت وزارة الصحة الأردنية إن جرثومة "شيغيلا"، التي ظهرت في مدينة جرش، تسببت بالعديد من حالات التسمم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرثومة "تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس"، مؤكدة على أن "عدد الإصابات تحت السيطرة".

وأضافت أن "هناك فرقة متخصصة أرسلت إلى منطقة انتشار الإصابة بجرثومة شيغيلا، لسحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية".

من جهته، قال مدير مديرية الأمراض في وزارة الصحة الأردنية، علي الزيتاوي، أمس الأربعاء، إن 10 إصابات تأكدت بالجرثومة من ضمن 57 حالة اشتباه، مشيرا إلى أن العينات المتبقية لا تزال في المختبر.

كما أكد مدير صحة جرش، محمد الطحان، على أن الحالات التي راجعت مستشفى جرش كانت بسيطة، مشيرا إلى أن النتائج الأولية للفحوصات تظهر أن سبب التسمم هو جرثومة "شيغيلا".

وأعلن الطحان عن إغلاق "مطعم شعبي" ومخبز في قرية جبّة بمحافظة جرش، وقال إن المطعم غير حاصل على تراخيص، فيما المخبز جرى إغلاقه "احترازيا".

وحول وجود علاقة بين الإغلاق وحالات اشتباه التسمم، أكد الطحان أن "الإغلاق سببه مخالفة شروط السلامة العامة ولا علاقة له بحالات اشتباه التسمم، والجهة التي أغلقت هي مديرية صحة جرش".

وسجلت حالات التسمم في المحافظة منذ يوم الاثنين الماضي. وأمرت وزارة الصحة بإغلاق محطة تحلية مياه في المحافظة احترازيا.