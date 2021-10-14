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قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا تُهدد برد قاسي على العدوان الذي استهدف سوريا الليلة الماضية

14
OCTOBER
2021
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أكدت غرفة عمليات حلفاء سوريا أن قيادتها قد اتخذت القرار بالرد على العدوان الذي نفذته الطائرات "الإسرائيلية" والأميركية ليل الامس، على نقاط تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر بحمص وسط سوريا.

وذكر بيان صادر عن الغرفة، اليوم الخميس 14/10/2021، أن الأهداف التي تمت مهاجمتها هي عبارة عن مراكز تجمع للشباب ومراكز خدمات، مشيراً إلى أنه نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى من الأخوة المجاهدين، ولولا الانتشار لكان عدد الشهداء كبير جداً.

وجاء في البيان:

قامت الطائرات الإسرائيلية والأميركية بالأمس ليلاً، بتنفيذ عدوان على نقاط تتبع للقوات الحليفة في منطقة تدمر.

الأهداف التي تمت مهاجمتها هي عبارة عن مراكز تجمع للشباب ومراكز خدمات.

نتيجة هذا الاعتداء سقط عدد من الشهداء والجرحى من الأخوة المجاهدين.

ولولا الانتشار لكان عدد الشهداء كبير جداً.

وبناءً عليه، نعلن ما يلي:

أولاً: لطالما كانت مهمتنا وحضورنا المشروع في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية وتحت رعايتها لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسهم داعش.

ثانياً: على مدى سنوات ونحن نتعرض لاعتداءات من العدو الاسرائيلي والأميركي في محاولة منهم لجرنا الى معارك جانبية لم تكن في أولويات حضورنا في سوريا ، وكانت ذريعة الصهاينة انهم يستهدفون اسلحة دقيقة وتجهيزات حساسة تشكل خطراً على كيانهم الغاصب.

ثالثاً: بناءً على ما تقدم وبعد الهجوم الذي انطلق عبر سماء الأردن ومنطقة التنف السورية المحتلة من الأميركيين، فإن قيادة غرفة العمليات قد اتخذت القرار بالرد على هذا الإعتداء انتقاماً لأرواح الشهداء ودماء الجرحى ، وسيكون الرد قاسياً جداً .

 

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