تونس.. بودن تتحدث عن أولويات حكومتها الجديدة

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قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، الثلاثاء، إن أولوية الحكومة ستكون خلق توازنات للمالية العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وجاء في بيان للحكومة: "شددت رئيسة الحكومة.. على أن أولوية حكومتها تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية".

وكشف الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، النقاب عن حكومة جديدة، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي، وتضمنت إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وبموجب القواعد التي أعلنها الرئيس سعيد، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه بدلا من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وفي أول تحرك لها غداة الإعلان عن الحكومة الجديدة، استقبلت بودن محافظ البنك المركزي ووزير المالية.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه قلق من النقص الحاد في الموارد المالية الخارجية.

وحذر من أن تمويل عجز الميزانية ينطوي على مخاطر اقتصادية بما في ذلك زيادة التضخم وانخفاض احتياطاته من النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية.

وتحتاج تونس هذا العام إلى ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار لتمديد أجل الديون الخارجية ودفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام.