living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجآت "العيار الثقيل".. ماذا حملت نتائج انتخابات العراق؟

12
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حملت نتائج الانتخابات النيابية في العراق مفاجآت كبرى، كان أبرزها خسارة تحالف الفتح، المظلة السياسية للحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران، نحو 34 مقعدا، نزولا من 48 مقعدا حققها خلال انتخابات عام 2018، وهو ما اعتبر مؤشرا على عدم قبول الشارع لهذا المسار.
 
وكان التحالف الذي يضم عددا من الكتل، مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق وغيرها، يأمل في الحصول على نتائج وازنة، تؤهله للمشاركة في تشكيل الحكومة أو فرض رؤيته عليها، لكن ما حصل هو العكس.
 
وبعد إعلان نتائج الانتخابات، عقدت أحزاب التحالف اجتماعا عاجلا لبحث تداعيات الخسارة، مما أثار مخاوف من عدم قبولهم نتائج الاتخابات، أو اللجوء إلى طرق مسلحة.
 
وفي المقابل، حل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بنحو 72 مقعدا، فيما جاء حزب تقدم (سني) في المرتبة الثانية بنحو 43 مقعدا.
 
خسارة العبادي والحكيم
 
كما تفاجأت الأوساط السياسية بخسارة تحالف قوى الدولة، المشكل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، حيث حقق الجانبان في الانتخابات الماضية 61 مقعدا، غير أنهما لم يكونا متحالفين آنذاك.
 
وفسر الكاتب السياسي البارز الفضل أحمد ذلك، بالقول إن "ائتلاف قوى الدولة راهن على الجمهور المدني المعتدل، في مواجهة التيار الصدري وتحالف الفتح، لكن ما لم يدركوه أن رغبات هذا الجمهور ميالة للمستقلين وللأحزاب الجديدة أكثر من أي حزب قديم".
 
وأضاف أحمد لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "لم يحسب الحكيم والعبادي هذا الاحتمال، واعتمدا على ما يمتلكانه من موارد وخبرة سياسية، لم تسعفهما في نهاية المطاف لكسب أصوات العراقيين".
 
ولفت إلى أن "تحالف قوى الدولة لا يمتلك جمهورا يعتنق أيدولوجيا معينة، وبالتالي فهو تحالف هلامي فكريا، ولم تكن مواقفه واضحة تجاه الميليشيات أو المظاهرات، وأدت محاولاته لإرضاء جميع الأطراف إلى عدم إرضاء أي طرف".
 
وإذا كان تحالف "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حقق المرتبة الأولى في الجغرافية السنية، فإن تحالف "عزم" برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر تكبد خسارة كبيرة، وحصل على نحو 14 مقعدا فقط، على رغم أنه كان يضم شخصيات معروفة مثل ظافر العاني وخالد العبيدي وقاسم الفهداوي وسلمان الجميلي وغيرهم.
 
الأحزاب الناشئة
 
وتمثل المقاعد التي حصلت على القوى المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت عام 2019، أبرز مفاجآت الانتخابات في العراق، حيث تمكن حزب "امتداد" في محافظة ذي قار، برئاسة الناشط والمتظاهر علاء الركابي، من تحقيق 9 مقاعد على مستوى البلاد، فيما حقق حزب "إشراقة 
ويرى الناشط واثق المياحي أن "التوجه الشعبي كان واضحا نحو التغيير، لإعطاء التوجهات الجديدة فرصة للمشاركة في الحكم، وكسر جمود الأحزاب القديمة، وهذا ما حصل بالفعل، حيث شاهدنا ثورة على بعض الأحزاب القديمة وإن كانت ليست كاملة، لكن هناك قبولا شعبيا لأوساط المستقلين والناشطين المؤيدين للاحتجاجات".
 
وأضاف المياحي لموقع "سكاي نيوز عربية": "عدد المقاعد جاء رغم المقاطعة الهائلة للانتخابات ونسبة المشاركة الضئيلة، وغياب الفرصة الكافية للترويج وتقديم البرامج بسبب هيمنة الأحزاب العتيدة على الجمهور، وإغرائه بالمال وترهيبه بالسلاح، وهذا ما شجع الأحزاب الأخرى على الإصرار والمشاركة في الانتخابات".
 
وفي إقليم كردستان العراق، حصل حزب "الجيل الجديد" على 9 مقاعد، فيما لم يتمكن حزب التغيير من الحصول على أي مقعد.
 
وشكل غياب شخصيات كبيرة مفاجأة أيضا، مثل وزير الشباب والرياضية السابق عبد الحسين عبطان، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ورجال أعمال مثل حسين العنكوشي وآراس حبيب وغيرهما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout