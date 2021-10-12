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تفاصيل إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

12
OCTOBER
2021
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كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل إصدار "وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج" بدءا من يناير 2022، بشكل يسمح بتوفير التغطية التأمينية لشحن ونقل الجثامين في حالات الوفاة سواء طبيعية، أو حوادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، جاءت تلبية لاحتياجات المصريين في الخارج.
 
وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن الوثيقة التأمينية تعمل على تغطية شحن الجثامين للمتوفين المصريين في الخارج في حالات الوفاة سواء طبيعية، أو حوادث، مع صرف التعويضات اللازمة لأهالي المتوفى.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها، وثيقة اختيارية وستصدر مع تصاريح العمل.
 
وأفادت أن الوثيقة جاءت عقب توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين الهجرة، إضافة إلى وزارة الداخلية، وتستهدف مد المظلة التأمينية لهم تماشيا مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني.
 
وأكدت في حديثها لـ"سكاي نيوز عربية" أن الوثيقة سيتم إصدارها بشكل نهائي يوم 1 يناير 2022، بعد اعتمادها من الرقابة المالية والموافقة عليها من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
 
وتتوالى الاجتماعات، والحديث للوزيرة المصرية نبيلة مكرم، للانتهاء من هذه الوثيقة والإعلان عنها رسميا خلال مؤتمر صحفي.
 
وجرى تشكيل المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، في وقت سابق من العام الحالي، وتضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
 
وكانت وزارة الهجرة قد وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، خلال ملتقى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرا بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، خاصة في دول الخليج، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين وصرف التعويضات المناسبة.
 
يشار إلى أن الوزيرة نبيلة مكرم، قد أكدت في بيان أصدرته في وقت سابق أنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطى المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.
 
وقالت إنه سيتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء في حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.
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