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حضور نسائي قوي في حكومة تونس الجديدة

11
OCTOBER
2021
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بعد أن كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، لأول مرة في تاريخ البلاد، امرأة بتشكيل الحكومة، شهد مجلس الوزراء حضورا نسائيا قويا في التشكيلة الحكومية الجديدة.
 
وأعلنت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أنها قدمت مقترحا بالتشكيلة الحكومة، وأن الرئيس سعيد صدق عليه.
 
هذا وضم مجلس الوزراء الجديد 8 وزيرات، حملت بعضهن حقائب سيادية في هذه الحكومة، من إجمالي 23 حقيبة وزارية، وتوزعت كراسيهن بالشكل الآتي: 
 
- وزيرة العدل، ليلى جفال.
 
- وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية.
 
- وزيرة الصناعة والطاقة، نايلة نويرة غوندي.
 
- وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي بن حميدة.
 
- وزيرة التجهيز والإسكان، سارة زعفراني جندري.
 
- وزيرة المرأة، أمال بالحاج.
 
- وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي.
- وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي
- وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي.
روسيا اليوم
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