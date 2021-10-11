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في عملية مخابراتية خارج الحدود.. اعتقال مسؤول بارز في "داعش"

11
OCTOBER
2021
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر، الاثنين، أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على مسؤول مهم في تنظيم "داعش" الإرهابي.
 
وقال الكاظمي إن الشخص الذي ألقي القبض عليه هو سامي جاسم، مسؤول المالية، ونائب زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي.
 
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه "في الوقت الذي كانت فيه عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامي جاسم".
 
 ولم يقدم الكاظمي مزيدا من التفاصيل حول هذه العملية التي أسفرت عن اعتقال جاسم، حسبما ذكرت "رويترز".
 
جدير بالذكر أن زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، كان قد قتل في غارة لقوات خاصة أميركية بشمال غرب سوريا في عام 2019.
 
وكانت الولايات المتحدة أعلنت وقتها عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى موقع زعماء التنظيم ومن بينهم جاسم.
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