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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستفز المصريين بتغريدة حول نصر اكتوبر

8
OCTOBER
2021
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، بمناسبة ذكرى "حرب أكتوبر 1973"، التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.
 
وقال أفيخاي أدرعي في تغريداته: "في أقدس أيام السنة، وهو يوم الغفران، غدر جيش الدفاع بهجومين متزامنين على الجبهتين المصرية والسورية، حقق بها المهاجمان بعض الإنجازات الميدانية في المراحل الأولى، ليعود جيش الدفاع ويأخذ زمام الأمور، قالبا الأمور رأسا على عقب على كلتا الجبهتين، محققا نصرا عسكريا واضحا على الجبهتين".
 
وأضاف أدرعي: "حرب "الغفران" أو حرب "أكتوبر"، بدأت بغتة، وكانت مفاجأة لتترك تداعيات أكثر مفاجأة..هذه الحرب فتحت أبواب السلام، وحولت العدو إلى صديق وشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة..صفحة وانطوت..تنذكر وما تنعاد".
 
 
وأكمل: "في مثل هذا اليوم، السادس من أكتوبر /تشرين الأول عام 1973، وقعت حرب "يوم الغفران"، وهي رابع الحروب بين الدول العربية وإسرائيل منذ إعلان استقلالها عام 1948، لتكون آخر حرب نظامية واضعة اللبنة الأولى للسلام".
روسيا اليوم
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