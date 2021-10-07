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الولايات المتحدة تصدر بيانا حول قرار القضاء السعودي بشأن موظف سابق في الهلال الأحمر

7
OCTOBER
2021
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أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من تأييد السلطات القضائية السعودية حكم السجن لمدة 20 عاما بحق الموظف السابق في الهلال الأحمر، عبد الرحمن السدحان.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان أصدره مساء الأربعاء: "نشعر بخيبة أمل من الإبقاء في السعودية على حكم السجن مدة 20 عاما تليها منع السفر للمدة نفسها بحق الموظف السعودي في المجال الإنساني، عبد الرحمن السدحان، لممارسته بشكل سلمي حقه في حرية التعبير".
 
وأضاف برايس: "نتابع قضيته من كثب ونحن قلقون من التقارير حول تعرض السيد السدحان لسوء معاملة وعدم وجود إمكانية لديه للحديث مع أفراد عائلته وعدم تطبيق ضمانات لمحاكمة عادلة".   
 
وأردف: "أكدنا للمسؤولين السعوديين على المستويات كافة أن الممارسة السلمية للحقوق العامة يجب ألا تكون مطلقا جريمة يعاقب عليها".
 
وشدد برايس: "سنواصل على رفع دور قضية حقوق الإنسان في علاقاتنا مع السعودية والحث على إجراء تعديلات حقوقية تسهم في احترام حقوق الإنسان لدى جميع الناس".
 
بدورها، أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن حزنها من "الحكم القاسي" الصادر بحق السدحان "خاصة في ظل المزاعم حول تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز".
 
وقالت: "يجب إدانة اعتداء المملكة العربية السعودية على حرية التعبير ونمط انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأشخاص المحبين للحرية".
 
وقد ذكرت عائلة السدحان، الموظف السابق بالهلال الأحمر، أن محكمة استئناف سعودية أيدت حكم السجن لمدة 20 عاما الذي أصدرته بحقه هذا العام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.
روسيا اليوم
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