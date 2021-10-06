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إعلام: الموساد حصل على معلومات استخباراتية مهمة عن الطيار المفقود

6
OCTOBER
2021
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أفادت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" حصل على معلومات استخباراتية مهمة عن الطيار المفقود، رون أراد.
 
ونقلت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني أن العملية السرية التي كشف عنها، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن تحديد مكان الطيار المفقود، رون أراد،  المختفي منذ العام 1986، غير عادية، وجرت في بعض البلدان.
 
وأكد المصدر الأمني الإسرائيلي أن العملية السرية، كبيرة ومهمة ولم يسبق لها مثيل في عدة دول، وشاركت فيها أجهزة إسرائيلية مختلفة، بإمكانها حل لغز الطيار المفقود، وأن بينيت تحدث مع بعض المسؤولين في بلاده بشأن إعلانه أو كشفه عن هذه المعلومات الاستخباراتية المهمة والسرية.
 
واختفى رون آراد وهو طيار إسرائيلي بعدما سقطت طائرته في جنوب لبنان، عام 1986، وقالت حركة أمل، آنذاك، إنها قبضت عليه، ومنذ ذلك الوقت مصيره غير معروف.
 
وأمس الاثنين، وبشكل مفاجئ، كشف بينيت خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست أن الموساد أطلق الشهر الماضي عملية "معقدة" لمعرفة مصير آراد، بحسب قناة "كان" الرسمية.
 
وقال بينيت: "الشهر الماضي، شرعت نساء ورجال الموساد في عملية تهدف إلى العثور على معلومات جديدة حول مصير ومكان وجود رون آراد"، مضيفا: "كانت عملية معقدة وواسعة النطاق وجريئة. هذا كل ما يمكن قوله الآن. لقد بذلنا جهدا آخر في طريقنا لفهم ما حدث لرون".
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