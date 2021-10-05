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مجلس النواب الليبي يوافق على قانون الانتخابات البرلمانية

5
OCTOBER
2021
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قال مجلس النواب الليبي إنه وافق على قانون لإجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.
 
وذكر بيان للمتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق إن المجلس وافق على جميع مواد القانون، مما سيبقي البرلمان بعدد الأعضاء نفسه.
 
وقال بلحيق إن القانون الذي وافق عليه البرلمان الاثنين صوت عليه 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين ، من إجمالي حوالي 200 انتُخبوا في 2014.
 
وأضاف أن القانون يستند إلى قواعد الانتخابات البرلمانية الحالية لكنه سيتحول إلى التصويت للمرشحين الأفراد بدلا من القوائم.
 
وأثار التشاحن على كيفية إجراء التصويت، ومن ذلك ما يتعلق بقانون مثير للجدل أصدره رئيس البرلمان للانتخابات الرئاسية، تساؤلات بشأن ما إذا كانت الانتخابات ستنعقد من الأساس.
 
وكان من المتصور أن تكون الانتخابات حجر الزاوية في خارطة طريق سياسية تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء أزمة ليبيا المستمرة منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي.
 
ودعت خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر لكنها لم تحدد أساسا دستوريا أو قانونيا للتصويت. ولم يذكر المتحدث باسم البرلمان سبب تحديد موعد انتخابات البرلمان في يناير.
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