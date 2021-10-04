living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تطالب مواطنيها بتلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا

4
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زادت إسرائيل، الأحد، الضغوط على مواطنيها، الذين حصلوا على جرعتي لقاح مضاد لكوفيد-19، لتلقي جرعة ثالثة تنشيطية حتى يكونوا مؤهلين للحصول على "جواز السفر الأخضر"، الذي يسمح بدخول المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والعديد من الأماكن الأخرى.
 
وكانت إسرائيل من أولى الدول التي تبنت إعطاء جرعة تنشيطية من لقاح فايزر-بيونتيك، إذ بدأت بمنحها للمجموعات الأكثر عرضة للخطر في يوليو، ثم بحلول نهاية أغسطس لمن يزيد عمره على 12 عاما.
 
ويتم إصدار البطاقة الخضراء الجديدة لأولئك الذين تلقوا ثلاث جرعات أو تعافوا في الآونة الأخيرة من كوفيد-19 لتحل محل نظام سابق كان يتطلب جرعتين فقط. ويرفع ذلك معايير ما تعتبره الحكومة التحصين الكامل.
 
وبدءا من يوم الثلاثاء، سيتعين على أصحاب المتاجر أو منظمي الفعاليات مسح الرمز الرقمي لعملائهم قبل السماح لهم بالدخول. وستكون هناك استثناءات في بعض الأماكن مثل المتاحف والمكتبات.
 
وتلقى حوالي 37 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة جرعة تنشيطية.
 
وانخفض عدد مرضى كوفيد-19 الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالات خطيرة في الأيام الماضية، كما انخفض عدد الإصابات اليومية المؤكدة إلى ما دون أربعة آلاف بعد تجاوز عشرة آلاف الشهر الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout