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إعصار شاهين.. وفاة طفل في تجمعات مائية بمسقط

3
OCTOBER
2021
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أعلنت وكالة الأنباء العمانية، الأحد، عن وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط، في ظل مخاوف من اقتراب عين إعصار شاهين من سواحل السلطنة.
 
وذكرت المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة تواصل تقديم خدماتها العلاجية لجمهور المراجعين خلال الحالة المدارية "شاهين" التي تتعرض لها بعض محافظات السلطنة حاليا.
 
كما تقرر قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة وتحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح.
 
وحاليا، تتأثر محافظة مسقط برياح قوية إلى شديدة السرعة تتجاوز 45 عقدة، حيث تتزايد حدتها مع اقتراب جدار الإعصار "شاهين".
 
من جانبه، ذكر قطاع الإغاثة والإيواء بالمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة أن 136 مركزا للإيواء مجهزة بالمحافظات المتوقع تأثرها بالحالة المدارية، حيث تم تفعيل 45 مركزا حتى الآن استقبلت 2734 شخصا منهم 1998 مواطنًا و736 مقيمًا.
 
وزارة النقل
 
وفي السياق، أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني سعيد بن حمود المعولي جاهزية الوزارة في التعامل مع أي أضرار تتعرض لها شبكة الطُرق عبر فرق الصيانة المُشكلة للتعامل معها.
 
وشدد على جاهزية الوزارة مُمثلة في قطاع الاتصالات للاستجابة والتعامل مع أي أضرار في هذا الجانب وهناك تواصل وتنسيق مُستمر مع هيئة تنظيم الاتصالات.
 
كما أشاد بجهود المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في رصد ومتابعة الحالة المدارية "شاهين" على مدار الساعة.
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