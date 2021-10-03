"إعصار شاهين" يؤجل رحلات مطار مسقط

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ذكرت هيئة مطارات سلطة عمان في حسابها الرسمي على "تويتر" أنها قررت تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار العاصمة مسقط، حتى مساء الأحد أو إشعار آخر بسبب العاصفة المدارية شاهين.

وأعلنت السلطات العمانية، الأحد، أن إعصار شاهين يقترب من سواحل السلطنة ويبعد 80 كم عن العاصمة مسقط، حيث تقدر سرعة الرياح بـ139 كم في الساعة وارتفاع الموج 12 متر.

وذكر مركز إعصار شاهين أنه يتوقع هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 200 – 500 ملم وتؤدي إلى فيضانات الأودية ومجاري السيول.

وفي ساعات المساء يحتمل عبور الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة وصحم ما بين الساعة الخامسة والثامنة مساء بالتوقيت المحلي للسلطنة.

مغادرة المنازل

كما حثت السلطات في سلطنة عمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

ودعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط، حيث من المتوقع أن تصل العاصفة شاهين مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وذكرت هيئة الطيران المدني العمانية أنها تتوقع اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.