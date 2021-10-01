مصرع 5 إسرائيليين بحادث مرور شمالي البلاد

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لقي خمسة إسرائيليين مصرعهم، اليوم الأربعاء، بحادث تصادم حافلة وسيارتين على شارع 89 بالقرب من بلدة حرفيش العربية في منطقة الجليل شمالي البلاد.

ووفق ما أفادت به القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" فإن أربعة من القتلى وهم أطفال 5 و12 و15 سنة وامرأة (35 عاما) كانوا يستقلون إحدى المركبات الخاصة التي أصيب سائقها في الحادث بجروح خطيرة، فيما تم إخراج الضحية الخامسة وهو سائق الحافلة جثة هامدة.

وأصيب اثنان من ركاب الحافلة بجروح خطيرة، و30 آخرين بجروح طفيفة، وتم استدعاء مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث للمساعدة في نقل الجرحى إلى مستشفى زيف في صفد ومستشفى رامبام في حيفا.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الحافلة التي انقلبت على طريق 89 كانت تقل أعضاء من حركة "بني عكيفا" (أكبر حركة شبابية صهيونية دينية في العالم).