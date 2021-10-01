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قيس سعيد: لا مجال لأي تدخل أو ابتزاز في اختيار أعضاء الحكومة

1
OCTOBER
2021
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اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن تكليف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، واختيارها لهذا المنصب، يمثل "شرفا لتونس وللمرأة التونسية"، مؤكدا "يقينه بنجاحها في المهمة التي قبلت بها، وفي ضرب موعد مع التاريخ"، حسب قوله.
 
وأضاف سعيّد في شريط فيديو نشره موقع الرئاسة حول مضمون استقباله مساء الخميس بقصر قرطاج للمكلفة بتشكيل الحكومة، أنه بهذا التعيين، تم اختيار "طريق أخرى لصناعة تاريخ جديد لتونس وللتونسيين"، الذين قال إن من حقهم "أن يعيشوا بكرامة وبكل حرية، وأن تتم الاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة".
 
وبخصوص معايير اختيار أعضاء الحكومة المرتقبين، قال سعيد مخاطبا بودن إن "الاختيارات ستكون بناء على الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز"، مؤكدا "عدم القبول بأي تدخل في الاختيارات". وأوضح أن "كل من يحاول التدخل وفرض اسم، ستفشل محاولاته".
 
وبحسب بيان إعلامي للرئاسة حول هذا اللقاء، شدّد رئيس الجمهورية، أيضا، في نفس السياق، على أنه "لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معيّنة".
 
وأشار إلى أن اللقاء "يندرج في إطار التشاور المستمر من أجل تشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز لصناعة تاريخ جديد لتونس والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي".
 
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد كلف الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان (أستاذة تعليم عال) بتشكيل حكومة، ودعاها إلى اقتراح أعضاء الحكومة في الساعات أو الأيام القليلة القادمة، معربا عن الأمل في أن يكون الفريق الحكومي متجانسا.
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