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العراق.. الإعلان عن "عزل" الدولة عن العالم لمدة يومين

30
SEPTEMBER
2021
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أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق يوم الأربعاء عن توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع، مشيرة إلى أن التوجيهات تخص المطارات والمنافذ والدراجات.
 
وصرح المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنه "سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من أكتوبر إلى صباح 11 من الشهر نفسه".
 
وأضاف أن تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية.
 
ولفت أنه "تم أيضا منع حركة الدراجات النارية داخل المدن وإتاحة الحركة لبقية المركبات من أجل تسهيل تنقل الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية".
 
وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية.
 
وقال إن اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة.
 
كما أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جاهزيتها ليوم الاقتراع في العاشر من أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعة شاملة للتحديات والمخاطر الأمنية المحتملة ووضعت الحلول المناسبة لها.
 
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر حيث أعلنت الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لذلك.
روسيا اليوم
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