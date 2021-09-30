مقتل فلسطينية بذريعة طعن شرطي إسرائيلي بالقدس

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أن امرأة حاولت شن هجوم على القوات الاسرائيلية في مدينة القدس القديمة تم "تحييدها".

وجاء في البيان أن الشرطة الإسرائيلية "أطلقت النار" في اتجاه المهاجمة وأن "الوحدة الطبية التي وصلت إلى المكان أكدت وفاتها". وأكد البيان عدم إصابة أي عنصر من الشرطة في محاولة الهجوم.

وقال البيان إن المرأة البالغة 30 عاما والتي لم تحدد هويتها بعد، خرجت من باحات الحرم القدسي قبل اقترابها من عناصر الشرطة.

وتنتشر الشرطة الإسرائيلية على كل مداخل باحات الحرم القدسي.

في مايو، شهدت باحات المسجد الأقصى توترا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أعقبته اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.

والأحد قتل 5 فلسطينيين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال مداهمات أمنية في الضفة الغربية، وفق مسؤولين.