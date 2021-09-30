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إكسبو 2020 دبي.. ساعات وينطلق أكبر حدث عالمي بعد أزمة كورونا

30
SEPTEMBER
2021
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ينتظر الملايين حول العالم في خلال ساعات انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، هذا الحدث الاستثنائي الذي يستمر لمدة 6 أشهر.
 
وسيكون "إكسبو 2020 دبي" أكبر حدث عالمي في ظل أزمة كورونا، وأول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
 
ومع أكثر من 200 مشارك، من بينهم دول ومنظمات وشركات ومؤسسات تعليمية، يفتح الحدث أبوابه للزوار يوميا منذ الأول من أكتوبر وحتى 31 مارس 2022 طيلة أيام الأسبوع، من 10 صباحا وحتى 12 ليلا من السبت للأربعاء، و10 صباحا حتى 2 ليلا يومي الخميس والجمعة.
 
ويمتد "إكسبو 2020 دبي" على مساحة 4.38 كيلومترا مربعا في منطقة دبي الجنوب، وهو على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي في موقع يسهل الوصول منه إلى مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي ومحطات الرحلات البحرية في المدينتين.
 
ويبث حفل الافتتاح لهذا الحدث الاستثنائي مساء الخميس، على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا في أنحاء الإمارات.
 
ويعرض أكثر من 240 فندقا في الإمارات أمسية افتتاح "إكسبو 2020 دبي"، تشمل فنادق روف وأرماني والعنوان وفيدا من إعمار، بالإضافة إلى فنادق أكور وماريوت وهيلتون وفنادق (آي إتش جي) وفنادق روتانا، وفنادق مجموعة جميرا، وفنادق حياة، وفندق أتلانتس النخلة.
 
كما يعرض حفل الافتتاح الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي" في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين، إلى جانب فعاليات لمشاهدة الحفل ينظمها الشركاء، مثل طيران الإمارات ودلسكو، ومجموعة ترمينوس، ولوريال، ونيسان.
 
وتعرض بعض الشركات الكبرى في الإمارات حفل الافتتاح داخل مقراتها، ومنها فروع جاشنمال، والمراكز التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، وفروع ميدكلينيك، وفي وجهة سيتي ووك دبي، وداخل نادي زعبيل للسيدات، وفروع شرف دي جيه، ونخيل مول، وابن بطوطة مول، ومراكز فيتنس.
 
ويعقب حفل الافتتاح في اليوم التالي 3 عروض للألعاب النارية في أنحاء مختلفة من دبي بمناسبة انطلاقة فعاليات الحدث الدولي وفتح أبوابه للجمهور.
 
وتقام فعاليات الألعاب النارية، مساء الجمعة، الأول من أكتوبر، في تمام الساعة 08.20 بالتوقيت المحلي، في دبي فستيفال سيتي، وذا بوينت (نخلة جميرا)، وبرواز دبي.
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