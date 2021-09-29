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مسؤول: الشاباك سيعمل على مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي

29
SEPTEMBER
2021
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قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، إنه تجرى حاليا الترتيبات اللازمة لتدخل الشاباك في محاربة الجريمة وأعمال العنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل.
 
وأكد عباس أن معالجة العنف والجريمة تقف على رأس سلم أولوليات القائمة العربية الموحدة.
 
وفيما يتعلق بالائتلاف الحكومي قال إن "هناك عددا لا بأس به من القرارات التي يتم تداولها قبيل المصادقة على الموازنة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست"، مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا ومن الخطط سيتم إدخالها ضمن الموازنة العامة تخص الوسط العربي.
 
وأوضح أن الانتقادات الموجه لحزبه ما هي إلا حديث شعبوي لا رصيد له. وبين أن ما أذيع في وسائل الإعلام من أنه يشعر بخيبة أمل من الحكومة غير صحيح. وأضاف أنه يعمل بشكل حثيث لتسوية قضايا البناء والتراخيص وكذلك حل مشكلات ربط المنازل بالكهرباء.
روسيا اليوم
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