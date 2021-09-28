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" روميو وجوليت" العصر.. انتحار قاصرين بعدما رفض أهلهما تزويجهما!

28
SEPTEMBER
2021
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شهدت قرية تابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ بمصر، حالة من الحزن عقب انتحار فتى وفتاة مراهقين خلال 24 ساعة، عن طريق تناول قرص حفظ الغلال السام المعروف بالحبة القاتلة نتيجة عدم موافقة الأهل على ارتباطهما.

وقال شاهد عيان من أهالي القرية اسمه محمد عبد السلام، إن الفتاة تدعى "سميرة. س" 15 عامًا، في المرحلة الإعدادية، والشاب يُدعى عبد الله 16 عامًا وكان في المرحلة الثانوية.

وسرد الشاهد في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الطالبة توجَّهت لأحد مراكز الدروس الخصوصية وكانت في حالة إعياء شديد.

وتابع "فقدت الوعي فاصطحبتها زميلتها إلى مستشفى صغير وعند استفسار الطبيب عن حالتها المرضية طالب بنقلها إلى مستشفى الطوارئ حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضاف الشاهد "لم تمر ساعات قليلة حتى تفاجأ أهالي القرية، بانتحار جارها "ع.ف"، في العقد الثاني من عمره، إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة، أمام منزله، ولم تفلح محاولات إنقاذه فلفظ أنفاسه قبل وصوله المستشفى.

وأشار إلى أنّ أهالي القرية يعلمون بوجود علاقة عاطفية بين الطالبة وجارها وقد أقدما على وضع حدّ لحياتهما بسبب رفض أسرتيهما ارتباطهما لأنّ أسرة الفتاة أرادت أن ترتبط ابنتهما برجل من العائلة.

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