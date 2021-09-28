جريمة "مروعة" بمصر.. مدمن يهشم رأس والده بسيخ حديدي

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انهال شاب مصري مدمن على المخدرات، بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، على رأس والده المسن بالضرب باستخدام سيخ حديدي، لرفضه إعطاءه المال لشراء مواد مخدرة.

وقال مصدر أمني، في تصريحات خاصة لموقع " سكاي نيوز عربية" إن الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا، من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها مواطنا في حالة حرجة، إثر إصابته بجروح بفروة الرأس، مما استدعى حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

وأشار المصدر إلى أن التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن نشوب خلاف بين المجني عليه ونجله، بسبب رفض الوالد إعطاء الابن نقودا لشراء مواد مخدرة، مما دفع الابن إلى إلقاء والده على الأرض، ثم انهال على رأسه بالضرب باستخدام سيخ حديدي.

وأضاف المصدر الأمني أن المتهم ترك والده على الأرض غارقا في دمائه، ولاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته.

وأشار المصدر إلى أنه عقب تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته أداة الجريمة، وعند مواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.