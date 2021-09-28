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سلسلة تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي بينها قائد جديد لسلاح الجو

28
SEPTEMBER
2021
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صدق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على توصية رئيس هيئة الأركان في الجيش، أفيف كوخافي، حول سلسلة تعيينات عسكرية جديدة.
 
وفي التعيينات الجديدة، صدق بيني غانتس على تعيين قائد جديد لسلاح الجو الإسرائيلي، وهو تومر بار، الذي يشغل حاليا منصب رئيس قسم التخطيط، فيما سيحل محله الجنرال يعقوب بنجو.
 
كما سيتم تعيين في منصب قسم التكنلوجيا واللوجستيات، الجنرال ميشيل ينكو، الذي شغل منصب ضابط تقني وصيانة رئيسي جديد ورئيس شعبة القوى العاملة، وفق قرارات غانتس.
 
وبالإضافة إلى التعيينات السابقة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة، فقد جرى تعيين عيران نيف، كرئيس قسم تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات والدفاع.
 
من هو قائد سلاح الجو الجديد تومر بار؟  (وفق "I24NEWS"): 
 
يبلغ الجنرال تومر بار من العمر 52 عاما، وهو من قرية يهوشاع في الشمال الإسرائيلي.
 
كانت بداياته في الجيش الإسرائيلي كمتدرب بدورة طيران، ومن ثم تحول إلى قائد طائرة حربية على مقاتلات "إف 16"، وبعدها على طائرات "إف 15".
 
وبعد خدمته لمدة في سلاح الجو، شغل مناصب قسم العمليات، وقائد مدرسة الطيران، وقائد قاعدة "تل نوف" الجوية.
 
ومن ثم عين في منصب رئيس قسم العمليات في سلاح الجو ورئيس أركان سلاح الجو، إذ أنه أيضا يمتلك تجربة عملياتية واسعة ويمتلك تجربة ببناء وتشغيل قوات ويحظى بتقدير كبير في الجيش الإسرائيلي". 
روسيا اليوم
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