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جريمة مروّعة.. قتل شقيقه أمام الجميع!

26
SEPTEMBER
2021
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تمكّنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف ملابسات جريمة قتل مروّعة وقعت داخل قطار في محافظة المنوفية شمال مصر، حيث أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار على شقيقه داخل القطار بسبب خلافات مالية بينهما.


وفي التفاصيل، تلقّى قسم شرطة مدينة السادات بلاغاً بمقتل تاجر عسل رمياً بالرصاص أثناء ركوبه قطار بقرية الخطاطبة التابعة لدائرة المركز وأمام أعين الركاب الذين أُصيبوا بذهول.


وبحسب التحقيقات، فقد تبيّن أنّ القتيل يدعى (عبدالحفيظ .أ) من مركز قنا، ومقيم بقرية كفر داوود الجديدة بالسادات، تعرّض للقتل على يد شقيقه الأصغر.


كما تمّ إلقاء القبض على القاتل الذي تبيّن بحسب كاميرات المراقبة أنّه أطلق النيران على شقيقه داخل القطار لخلافات مالية بينهما ومشكلات خاصة بالإرث، حيث أصابه بثلاث طلقات في رأسه فأرداه قتيلاً.


وتمّ نقل الجثة إلى مستشفى السادات، وتحرير محضر بالواقعة، في حين تولّت النيابة التحقيق.

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