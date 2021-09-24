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وسائل إعلام عبرية: إسرائيل وجهت رسائل "مفاجئة وغير مسبوقة" إلى مصر

24
SEPTEMBER
2021
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وجهت رسائل إيجابية إلى مصر حول استعدادها للتباحث بشأن إمكانية تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن "مصادر مصرية رفيعة المستوى" قولها إن القاهرة تلقت "رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير المسبوقة من إسرائيل لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل مع "حماس" بعد جمود استمر شهورا".
 
وأوضحت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفيا بإمكانية عقد جلسات خاصة بالتباحث في ملف صفقة تبادل الأسرى بشكل عام والشروط التي طرحتها "حماس"، مشيرين إلى أن "الوقت قد حان فعلا لاستعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم".
 
بدوره، أكد مسؤول ملف الأسرى في "حماس" زاهر جبارين أن اتصالات الحركة من عدة جهات حول صفقة التبادل لم تنقطع منذ سبع سنوات، مشيرا إلى أن مطالبها واضحة و"إذا أرادت إسرائيل أن تكون هناك صفقة فستكون من الغد".
روسيا اليوم
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