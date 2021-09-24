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اليمن يتسلم الدفعة الثالثة من لقاحات كورونا

24
SEPTEMBER
2021
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أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الخميس، عن تسلمها ثالث دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عبر برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي، إن 356 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وصلت إلى مدينة عدن جنوبي البلاد.
 
بدوره، أكد وزير الصحة اليمني قاسم بُحيبح، أن اللقاحات ستوزع على أناس تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من أسترازينيكا.
 
وتسلم اليمن حتى الآن أقل من مليون جرعة لقاح، منها 360 ألفا من أسترازينيكا في مارس، تلتها 151 ألفا من جونسون آند جونسون في أغسطس.
 
في غضون ذلك، ذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، أنها سجلت 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وست وفيات الخميس، ارتفاعا من 37 إصابة وأربع وفيات الأربعاء.
 
وذكرت اللجنة في بيان أن محافظة مأرب سجلت ثلاث وفيات وتعز حالتي وفاة والضالع حالة واحدة، بينما لم تسجل محافظة حضرموت النفطية في شرق البلاد، بؤرة تفشي الوباء، لأول مرة أي حالة وفاة بالفيروس منذ بدء موجة عدوى ثالثة قبل أكثر من شهر.
 
وسجلت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن 8830 إصابة بالمرض و1664 حالة وفاة حتى الآن، على الرغم من أنه يُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
 
وبرنامج كوفاكس عبارة عن آلية للشراء المجمع للقاحات المضادة لكوفيد-19 يتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية، ويستهدف إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف للدول ذات الدخل المنخفض.
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