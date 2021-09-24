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المنفي يعلن عن مؤتمر دولي لحشد الدعم لاستقرار ليبيا

24
SEPTEMBER
2021
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قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، إنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في ديسمبر.
 
وقال المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك، إن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.
 
وقال: "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".
 
وينظر للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات عدة حول الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.
 
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في نيويورك، الاثنين، إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا ستشارك في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا في 12 نوفمبر لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات.
 
 
تحرك دولي لدعم خارطة الطريق للتسوية السياسية في ليبيا
تحرك دولي لدعم خارطة الطريق للتسوية السياسية في ليبيا
 
وفوض منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو مجلس اختارته الأمم المتحدة ووضع خريطة طريق للسلام في ليبيا، إجراء انتخابات 24 ديسمبر من خلال تشكيل حكومة وحدة وإجراء تصويت على مستوى البلاد.
 
وإلى حين إجراء الانتخابات، اختار المنتدى مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة أفراد برئاسة المنفي، وعين عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة.
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