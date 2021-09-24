living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الضربة الأميركية.. ما مستقبل تنظيم القاعدة في إدلب؟

24
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رغم أن تركيز التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، ينصب على تنظيم "داعش" بالدرجة الأولى، وعلى وجه الخصوص في مناطق شرق الفرات السورية، فإن الضربة الجوية التي نفذت مؤخرا ضد قياديين من تنظيم القاعدة في إدلب تشير بحسب مراقبين لتوسيع نطاق تلك الحرب.
 
فقد قتل قياديان بارزان في تنظيم القاعدة خلال الغارة الجوية، بعد استهداف طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي سيارة تقلهما، على الطريق بين مدينتي إدلب وبنش، بالمنطقة التي تعد آخر معاقل الفصائل المسلحة في سوريا.
 
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، اعتقلت نحو 10 أشخاص من بينهم إعلاميون، بتهمة التعاون مع التحالف الدولي وتقديم إحداثيات لاستهداف السيارة، التي مرت بأحد حواجز الهيئة قبل قصفها، مما يكشف مجددا بحسب مختصين في شؤون الجماعات الإرهابية، حقيقة أن إدلب باتت مرتعا لتنظيم القاعدة الإرهابي.
 
وللحديث حول دلالات هذه العملية، يقول الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإرهابية طارق جوهر لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذه الغارة التي تمت ضد تنظيم القاعدة المتمركز في محافظة إدلب السورية تطور مهم ولافت في سياق (تزخيم) الحرب الدولية على الإرهاب، حيث كان هناك ما يمكن اعتباره تراخيا إلى حد ما في محاربة الفرع السوري لتنظيم القاعدة المتمثل في جبهة النصرة التي تحكم سيطرتها على مناطق واسعة من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومع هذه العملية المهمة التي استهدفت رؤوسا كبيرة في التنظيم الإرهابي يمكن القول إن ثمة توجها جديدا لعدم حصر الحرب ضد الإرهاب في داعش فقط".
 
ويضيف جوهر "جبهة النصرة وداعش وجهان لعملة واحدة، والتحالف الدولي، وواشنطن خاصة، إذا كانا جادين في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه فإن الأحرى بهما استهداف الفرع السوري للقاعدة بلا هوادة الذي يسيطر على المناطق الخاضعة للجماعات التكفيرية والإرهابية المتحالفة معه في إدلب، التي تدّعي كونها معارضة سورية، ففرع القاعدة السوري هو الآخر مثل داعش يمثل خطرا داهما ولا بد من تحرير إدلب منه. إدلب غدت مع الأسف أشبه بتورا بورا السورية".
 
من جانب آخر، رحب مصدر مقرب من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي تحالف فصائل أغلبها كردية، بهذه الضربة.
 
وقال المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا شك أن إدلب وغيرها من المناطق الخاضعة للاحتلال التركي والمتعاونين معه شمالي وغربي سوريا، ساحة مفتوحة أمام مختلف التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة".
 
واعتبر أن "عملية نوعية مثل التي تمت ستسهم بلا شك في توسيع نطاق حربنا ضد الإرهاب، لتطال كافة أوكار ومناطق تجمع الإرهابيين الذين لا فرق إن كانوا دواعش أو من عناصر القاعدة في هيئة تحرير الشام".
 
وتخضع إدلب ومناطق عدة في ريفها لسيطرة هيئة تحرير الشام بالدرجة الأولى، وفصائل أخرى تمولها تركيا، مثل ما يعرف باسم "الجيش الوطني السوري"، ويقدر مساحة تلك المناطق بنحو 3 آلاف كيلومتر مربع، ويعيش فيها أكثر من 3 ملايين سوري من بينهم نسبة كبيرة من النازحين.
 
وتنضوي محافظة إدلب ضمن مناطق خفض التصعيد، التي تشكلت بموجب اتفاقات بين روسيا وتركيا وإيران، في إطار محادثات أستانا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout