تحذير من احتمال توغل المسلحين في دول جوار أفغانستان

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لا يستبعد قائد إحدى المناطق العسكرية الروسية احتمال توغّل المسلحين من أفغانستان في أراضي أوراسيا.

وقال قائد قوات المنطقة العسكرية المركزية، ألكسندر لابين، في حفل افتتاح مناورات قوات منظمة شنغهاي في ريف مدينة أورينبورغ الروسية: "على خلفية وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان يزداد القلق من توطد مواقع تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الدولية وهو ما ينذر باحتمال توغلهم في المناطق الحدودية لبلداننا".

ولفت قائد المنطقة العسكرية المركزية إلى العواقب الوخيمة المترتبة على نهاية العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان، حيث قال: "أدى انتهاء العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان إلى تفاقم الخطر الإرهابي في أوراسيا".

وتستمر فعاليات التدريب المعروف باسم "مهمة السلام 2021" حتى 24 سبتمبر/أيلول. ويشارك فيه أكثر من 5.5 ألف فرد.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون في عضويتها روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.