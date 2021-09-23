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واشنطن تؤكد على دعمها الانتخابات الليبية في ديسمبر

23
SEPTEMBER
2021
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شارك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة برعاية فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وحضر الاجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في عملية برلين بالإضافة إلى دول الجوار الليبي وممثلي الأمم المتحدة.
 
وأكد بلينكين دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وحرة من التدخل الأجنبي.
 
وشدد الوزير على دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر وحث قادة ليبيا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني.
 
وشدد الوزير بلينكين على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2570.
 
وشدد المسؤول الأميركي أيضًا على دعم الولايات المتحدة لتجديد بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عمل ليبيا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الحاجة إلى عدم وجود عوائق أمام البعثة داخل ليبيا.
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