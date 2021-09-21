"فيديو اختطاف" يثير الرعب في الأردن

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أثار فيديو لضرب وخطف شاب وسط الطريق العام، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الخوف والاستنكار في الأردن.



وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غياب الأمن ووصول الجرائم لدرجة مخيفة، وخاصة مع تكرار حوادث السطو والجرائم في الفترة الأخيرة.

وكانت الحادثة وقعت مساء السبت في منطقة جبل النزهة بالعاصمة عمان، حيث أقدم عدد من الأشخاص بالاعتداء على شاب ووضعه في صندوق المركبة وسط ذهول المواطنين في المكان.

وحسب سكان المنطقة، فأن الشاب قام قبل أيام بالإبلاغ عن مجموعة من مروجي المخدرات، وبعد أيام قام عدد أصحاب السوابق بالاعتداء على الشاب وخطفه.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قال إن الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص ويخطفونه، قد وقع في منطقة النزهة في العاصمة، حيث حصلت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص من ذوي الأسبقيات الإجرامية، إثر خلاف سابق بينهم، وأثناء ذلك خطفوا أحد الاشخاص ووضعوه داخل إحدى المركبات وغادروا المكان.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه وبعد التحقيق في القضية، تبين أن ذلك الشخص الذي تعرض للخطف قد تُرك وشأنه، بعد مسيرهم لمسافة قصيرة، وجرى استدعاؤه وأفاد انه على خلاف مع هؤلاء الاشخاص إثر قضية سابقة، وضُبطت المركبة التي استخدمها الأشخاص والبحث جار عنهم.