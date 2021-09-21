living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. عريس ذهب لشراء الأثاث فقتله التاجر قبل أيام من الزفاف

21
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدلا من أن يزفوه إلى عروسه، شيعوا جثمانه إلى مثواه الأخير، في مشهد أدمى قلوب أهالي منطقته وعائلته وكل من عرف بقصته.
 
هذا ما جرى في شارع الورشة بمنطقة المرج شمالي القاهرة، حيث قتل شاب قبل ليلة زفافه بـ20 يوما على يد صاحب معرض للأثاث الذي ذهب لشراء منقولات الزواج منه.
 
فبعد خطوبة لمدة عام، قرر محمد الشرقاوي، 25 عاما، يعمل مرشدا سياحيا، أن يجمع شمله مع شريكة قصة حبه التي تعمل مدرسة لغة عربية، وحدد موعد الزفاف مع أسرتها.
 
وقبل حلول موعد الزفاف بعدة أشهر، تجول الشاب بين معارض الأثاث لاختيار وشراء أثاث البيت الجديد، حتى اتفق مع أحد أصحاب المعارض على تصنيع الأثاث له بشكل خاص بدلا من شرائها جاهزة.
 
واتفق مع تاجر الأثاث علي دفع جزء من ثمن الأثاث بشكل مبدئي، على أن يسدد باقي المبلغ وقت الاستلام.
 
وفي الموعد المحدد للاستلام، ذهب الشاب العشريني إلى معرض الأثاث، ليتفاجأ محمد بأن التاجر قام ببيع قطع الأثاث المتفق عليها لشخص آخر وطلب منه الانتظار لفترة أخرى، وهو أمر غير ممكن لاقتراب موعد الزفاف.
 
نشبت مشادة كلامية بين العريس وتاجر الأثاث، وعندما طالبه الضحية باسترداد مبلغ المقدم رفض التاجر، ليتطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي على إثرها قام الضحية بالاتصال بشقيقه الأصغر يوسف ليستغيث به.
 
حضر يوسف، شقيق العريس، وفوجئ بأن صاحب المعرض وبعض العاملين لديه، يواصلون الاعتداء على أخيه فاشتبك مع صاحب المعرض، ليخرج التاجر سلاحا ناريا من طيات ملابسه وسدد العديد من الطلقات النارية نحو الضحية وشقيقه، ليصيب العريس بطلقة في الصدر أودت بحياته على الفور، وأصيب شقيقه يوسف بطلقة في قدمه.
 
وصل الأب، فوجد نجله الأكبر العريس لقي حفته بينما الأصغر ينزف، فاستغاث بالشرطة التي تمكنت من ضبط المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة فأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
 
علي مسعد، صديق العريس الضحية، روى لموقع سكاي نيوز عربية كل التفاصيل السابقة مضيفا أن يوسف شقيق العريس يخضع للعلاج بالمستشفى ولا يعلم أن شقيقه توفي حتى الآن.
 
وتابع مسعد: "محمد كان يجيد اللغة الإنجليزية والعبرية والفرنسية والصينية، لافتا إلى أن الضحية كان مسالما وحسن الخلق، وملتزم بالصلاة".
 
وقال وهو يبكي: "الرصاصة التي صوبت إلى صدر محمد لم تصبه بمفرده لكنها أصابت كل أهالي المنطقة، حيث خيم الحزن على الجميع، بسبب نهاية شاب برئ قبل أيام من فرحه".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout