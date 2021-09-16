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توقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الإسرائيلي

16
SEPTEMBER
2021
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أوقفت إسرائيل، اليوم الأربعاء، حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بمناسبة بدء صيام يوم الغفران أقدس أيام العام لدى اليهود.
 
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن المطار شهد اليوم مرور نحو 21 ألف مسافر، 14 ألف مغادرا و7 آلاف وافدا.
 
وأضافت: "تم وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الساعة الواحدة و35 ظهرا، وغدا مع انتهاء يوم الغفران ستقلع أول طائرة من المطار الساعة الحادية عشر والنصف مساء".
 
في سياق متصل، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، على أن يرفع غدا عند منتصف الليل.
 
وقالت الصحيفة إن الجيش رفع حالة التأهب في مختلف القطاعات خلال فترة العيد، خشية من أن تستخدمها عناصر "إرهابية" لتنفيذ هجمات.
 
ومع غروب شمس اليوم الأربعاء، بدأ اليهود صوم يوم الغفران الذي ينتهي مساء الغد، حيث يمنع عليهم طوال فترة الصيام التي تصل إلى 26 ساعة تناول أي طعام أو شراب أو الاستحمام أو ارتداء أحذية جلدية، كما تتوقف المواصلات العامة، فيما يقومون بصلوات معينة طلبا للتطهر من الخطايا والمغفرة.
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