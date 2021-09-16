living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تكررت حوادثها.. مستشفيات العراق ساحة للقتال العشائري

16
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على خلفية حادث سير مروري ووقوع جرحى نتيجته، اندلع شجار عنيف بين أفراد عشيرتين، داخل ردهات مستشفى المحمودية العام، في العاصمة العراقية بغداد، دون أدنى مراعاة لوجود مرضى بعضهم في حالات حرجة.
 
وبات تكرر هذه النزاعات والشجارات العشائرية داخل أروقة المستشفيات، يثير السخط والانتقاد في الشارع العراقي، لتقاعس الجهات المعنية عن كبحها ووضع حد لها، كونها باتت تهدد أمن المجتمع عامة والمستشفيات والمؤسسات الصحية خاصة، حيث تقلق راحة المرضى وتعرض حياتهم للخطر.
 
وفي هذا السياق انتقد بعنف، مدير عام دائرة صحة الكرخ ببغداد، جاسم الحجامي، هذه الحوادث قائلا: "عندما يغيب الوعي والعقل ويسود الجهل والتخلف، تكون هذه النتائج، بعض أفراد العشائر لم يكتفوا بنزاعاتهم في الشوارع، فنقلوها إلى المستشفيات في ظاهرة جديدة بدأت تتكرر كل يوم في أغلب المستشفيات العراقية، مما يتطلب وقفة جادة من الجهات الأمنية والقانونية وعقلاء القوم من عشائرنا العريقة الذين يشهد لهم الجميع بالحكمة وحسن التصرف والسيطرة على أفراد عشائرهم".  
 
 وكانت حادثة مماثلة قد حصلت قبل أيام قليلة في مستشفى اليرموك التعليمي، بالعاصمة العراقية بغداد، حيث لا تقتصر الأضرار جراء هذه الحوادث على المادية فقط، بل والأخطر من ذلك بحسب رواد السوشيال ميديا العراقية، هي الأضرار النفسية والصحية، التي تطال مرضى لا ناقة لهم ولا جمل، في هذه المعارك والمنازلات العشائرية، التي باتت تحدث بشكل شبه يومي في مختلف المحافظات العراقية.
 
وتعليقا على مدى خطورة تنامي ظاهرة العنف العشائري هذه، وأبعادها وخلفياتها النفسية والسوسيولوجية، يقول قاسم حسين صالح مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": "ثمة سببان رئيسيان لهذه الظاهرة، الأول: غياب القانون، وضعف سلطة الدولة، والثاني السيكولوجي وهو الأهم: أن أحزاب السلطة أشاعت الانتماء إلى الهويات الفرعية، من طائفية وقومية وعشائرية... وحين تشيع هذه الظاهرة على مدى 18 سنة، فهي تؤدي بطبيعة الحال إلى التعصب وتشيع بين الناس سيكولوجيا الغالب والمغلوب".
 
ويضيف صالح الأستاذ الجامعي في الصحة النفسية: "كل عشيرة تتصرف بهذه العدوانية المتخلفة، تكون مسنودة من حزب أو كتلة أو نائب برلماني أو مسؤول كبير، وثمة عامل سيكولوجي آخر حين تشيع الكراهية بين مكونات المجتمع، وتتحول إلى عنف وعدوان، فإن العقل العشائري يتطبع بهذا السلوك، ويرى فيه أنه الأسلوب المطلوب منه للتعامل مع الآخر، حتى لو كلفه تضحيات، فالعقل العشائري يرى أن قتل الآخر أسهل عليه من إهانة توجه له، لإنه عقل انفعالي لا يفكر بنتائج تصرفه، ويكون محكوم بانفعال اللحظة ويموت عنده المستقبل تماما".
 
وتندر معلقون على أن المريض في مستشفيات العراق، بات عليه التحسب مثلا لضربة كرسي طائشة قد تقع على رأسه، أو حتى رصاصة تصيبه، وهو على فراش المرض، خلال اندلاع المنازعات العشائرية داخل أماكن يفترض أنها للاستشفاء والنقاهة والراحة، لكنها تحولت ميدانا لممارسة العنف والصدامات العشائرية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout