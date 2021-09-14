الأمن الإسرائيلي يشير إلى المكان المحتمل لأحد الأسيرين الفارين ويؤكد صعوبة القبض عليهما

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أفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن مطاردة الأسيرين الفلسطينيين اللذين لا يزالان طليقين تستمر بدون هوادة، وأن الأمن يتوقع القبض عليهما.

وفي حديث إذاعي، أعرب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، عن قناعته بأن "يقع الأسيران في قبضة قوات الأمن في نهاية المطاف، بالرغم من أن العملية قد تستغرق فترة غير قصيرة من الزمن".

كما أشار بار ليف إلى اعتقاده بأن "أحد هذين السجينين أو كليهما داخل الضفة الغربية".

وبحسب "مكان"، فإن مسألة هروب المعتقلين الأمنيين الستة وما تشمله من تقصيرات ستكون في صلب مداولات لجنة الأمن الداخلي التابعة للكنيست اليوم الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة اللجنة النائبة عن حزب "يش عاتيد"، ميراف بن أري، كانت قد اجتمعت أمس مع مفوضة مصلحة السجون، كيتي بيري، ونبهتها من احتمال تعرضها لانتقادات لاذعة من قبل نواب من التيار اليميني والنواب العرب على حد سواء، حول ظروف حبس المعتقلين الأمنيين في السجون.