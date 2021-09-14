living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثانِ وفاة خلال أسبوع.. غضب وجدل بالأردن بسبب "الخطأ نفسه"

14
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في ثاني حادثة خلال أقل من أسبوع، توفيت طفلة إثر طبي في مستشفى بالأردن، مما فجر حالة من الغضب في البلاد تجلت على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
وبحسب رواية الأهل، فقد أدخلت الطفلة لين أبو حطب (5 أعوام) إلى مستشفى البشير بالعاصمة الأردنية عمّان، بعدما عانت من ألم كانت تصرخ من شدته.
 
وقال والد الطفلة، ماهر أبو حطب، إنه جرى تشخيص حالة ابنته بأنها تعاني من التهاب في المسالك البولية، وبناءً عليه تم منحها العلاج.
 
تشخيص خاطئ
 
لكن الطفلة استمرت بالشكوى من وجود ألم شديد بمعدتها، حيث عادت للمستشفى في اليوم التالي، وتم تشخيص الحالة بأمر مختلف هو التهاب في الأمعاء، ومع استمرار الألم أخذ الأب الطفلة إلى طبيب خاص، الذي خلص إلى أن الطفلة تعاني من التهاب في الزائدة الدودية.
 
ونظرا لإمكانيات الأب المحدودة التي تحول دون إجراء عملية في مستشفيات القطاع الخاص، عاد بابنته إلى مستشفى البشير، حيث أبلغ الأطباء أن بتشخيص حالة ابنته يظهر الحاجة لعملية جراحية لوجود التهاب في الزائدة الدودية.
 
وبعد انتظار تم إجراء عملية للطفلة، لكن الزائدة الدودية انفجرت، وتسببت بتسمم في الجسم وفارقت الطفلة الحياة.
 
وبكى الأب بحرقة، وهو يقول إنه كان يوثق معاناة ابنته خلال مراجعة المستشفى، وهي تصرخ وتتألم في المستشفى دون أي استجابة من أي طبيب.
 
وحمّل الأب المستشفى المسؤولية، وطالب بمحاسبة المقصرين.
 
رد المستشفى
 
 من جانبه، قال مدير مستشفى البشير الحكومي عبد المانع السليمات إنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات وفاة الطفلة بعد انفجار الزائدة الدودية نتيجة شبهة تشخيص طبي خاطىء.
 
وأضاف أنه إذا أثبت التحقيق وجود أي خطأ طبي أدى إلى وفاة الطفلة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ارتكب الخطأ، مؤكدا أن لا تهاون في حياة المواطنين.
 
وقبل أيام، توفيت سيدة وهي أم لـ 3 أطفال بعد دخولها إلى المستشفى لإجراء عملية "تنظيف بعد وفاة الجنين"، وقال ذووها إنها توفيت بخطأ طبي، وتم تشكيل لجنة تحقيق ولم تصدر نتائجها لغاية الآن.
 
وتساءل الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج لجان التحقيق التي تشكل بعد كل خطأ طبي، ولماذا تتكرر الأخطاء بهذا الشكل، مطالبين بإجاد حل جذري لحماية أرواح بينما طالب عدد منهم وزير الصحة بتحمل المسؤولية وتقديم استقالته.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout