بدء عملية مسح هندسي للسجون الإسرائيلية بحثا عن أنفاق...

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بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عملية بحث هندسي واسعة النطاق داخل زنزانات الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون.

ووفق ما أفادت به قناة "كان" العبرية الرسمية، انطلقت العملية بمشاركة الجيش الإسرائيلي وخبراء في مجال البناء والهندسة.

وكانت مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري قد وجهت بإطلاق العملية، التي في إطارها تم فحص مبنى سجن جلبوع الذي فر منه الأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وفجر الإثنين الماضي فر 6 أسرى فلسطينيين من السجن شديد الحراسة الواقع شمالي إسرائيل عبر فتحة متصلة بنفق ينتهي خارج أسوار السجن.

وتمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من القبض على 4 أسرى فيما لا تزال جهود البحث عن اثنين آخرين جارية.