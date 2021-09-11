موقع قلب تونس... ندوة "التطورات التونسية سياسيا ودستوريا واجتماعيا"

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أقيمت برعاية موقع قلب تونس، ندوة بعنوان "التطورات التونسية سياسيا ودستوريا واجتماعيا"، ناقش فيها المتحدثين خطوات الرئيس قيس سعيد، واكدوا فشل محاولات الاستقطاب السعودية الإماراتية له.

وقد شارك في الندوة نخب تونسية متنوعة، وادارتها الصحفية التونسية أصيلة بلغيث وتنسيق المستشار في العلاقات الدولية، علي يحيى.

وقد قال الكاتب والصحفي التونسي غازي معلي خلال مداخلته انه ورغم مرور ٤٥ يوما على عزل الحكومة وتجميد البرلمان "لم نلحظ اي مبادرة حول كيفية تسيير شؤون الدولة".

وأضاف غازي المعلي محذرا فراغ لولا سمح الله اصيب الرئيس باي عارض صحي"، ميديا تخوفه من فراغ تتحول فيه تونس للبنان رقم ٢.

كما أكد الكاتب الصحفي أن السعوديين والإماراتيين قد حاولوا استقطاب الرئيس قيس سعيد، كما فعلوا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الا ان هذا لم يحدث، بدليل عدم استهداف النهضة بنفس كيفية استهداف اخوان مصر.

من جهته اعتبر الناطق الرسمي لحزب التيار الشعبي، محسن النابتي، ان خطوة الرئيس سعيد كانت جزئية ولم تكن جذرية، اذ "ان نظام ٢٠١١ شتت السلطة في البرلمان بعد رحيل بن علي"، وبدل ان يتم حل البرلمان، تم تجميده.

وقال محسن النابتي ان الاولوية المطلقة والممر الإجباري في تونس يجب أن يكون للمحاسبة حيث أن ٦٠٪ من اقتصاد تونس هو اقتصاد اسود تديره ٧ عائلات تشكل الدولة العميقة.

واكد النابتي ضرورة تشكيل حكومة اقطاب مصغرة، معتبرا ان مشكلة تونس هي في البرنامج لا في الكفاءات.

كما دعا الناطق الرسمي لحزب التيار الشعبي للابتعاد عن وصفات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي ، مستشهدا بتجارب دول أخرى اعتمدت وصفات معاكسة لها ونجحت، كايرلندا، مؤكدا على ضرورة التوجه شرقا "نحو الاقتصاديات الصاعدة والانخراط في الطريق والحزام الى جانب التشبيك عربيا وأفريقيا".

كما رفض توريط تونس بسياسيات المحاور بسبب تبعاتها الكارثية حطن تحولت تونس لمنصة للعدوان على سوريا وليبيا.

واعتبر ان القول بتاثير الدول الخليجية الكبير في تونس مبالغ فيه، وأن "موقف الجزائر اكثر تاثيرا في دعمها للرئيس ولتونس"، وأن "المنطقة تسير نحو التهدئة، وأن المحاور التي حكمت العشرية الفارطة قد أصبحت من الماضي".

كما رفض بشكل قطعي التطبيع مع الكيان الصهيوني "فرفض التطبيع في تونس مسألة أعمق من مجرد موقف سياسي، فهو عقيدة شعبية لا يمكن لأي حاكم تجاهلها".